CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes, Atina'da "dörtlü final" için parkeye çıkacak

Anadolu Efes, Atina'da "dörtlü final" için parkeye çıkacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci ve son maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 09:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes, Atina'da "dörtlü final" için parkeye çıkacak

Başkent Atina'daki OAKA'da yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

Play-off serisinde Yunanistan'daki ilk maçı 87-83 kaybeden lacivert-beyazlı ekip, ikinci mücadeleyi 79-76 kazanarak ev sahibi avantajını ele geçirdi. Anadolu Efes, 1-1 eşitlikle İstanbul'a taşınan serinin üçüncü maçını 81-77 kaybederek 2-1 geri düştü.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği son şampiyon Panathinaikos'u dördüncü karşılaşmada 85-82 yenen Anadolu Efes, seriyi 2-2'ye getirerek 5. maça taşımayı başardı.

Karşılaşmada kazanan takım adını 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek dörtlü finale yazdıracak. Eşleşmeyi geçecek ekip, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

İKİ TAKIM 39. KEZ RAKİP OLACAK

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda iki takım arasında oynanan 38 müsabakanın 17'sini lacivert-beyazlılar, 21'ini yeşil-beyazlı takım kazandı.

AVRUPA'DA 875. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 875. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 874 karşılaşmada 494 galibiyet, 380 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluğa ulaştığı THY Avrupa Ligi'nde ise 627. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 626 maçının 337'sini kazandı, 289'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Ömer Üründül'den Mourinho'ya sert eleştiri!
G.Saray'da Icardi bilmecesi!
DİĞER
Yöresel gıda hilesi ortaya çıktı! Organik diye satılan gıdalar toplatıldı
Milyonların gözü enflasyonda! TÜİK Nisan ayı verilerini bugün açıklayacak
Derbi sonrası flaş yorum! "Bu takımın içerisi karışık"
Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi sonrası flaş yorum! "Bu takımın içerisi karışık" Derbi sonrası flaş yorum! "Bu takımın içerisi karışık" 09:12
Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri! Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri! 09:06
Bugünkü maçlar 5 Mayıs Pazartesi Bugünkü maçlar 5 Mayıs Pazartesi 07:11
Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! 00:53
Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! 00:52
Bologna, Juventus ile yenişemedi! Bologna, Juventus ile yenişemedi! 00:38
Daha Eski
Bologna, Juventus ile yenişemedi! Bologna, Juventus ile yenişemedi! 00:38
Mourinho geleceği hakkında konuştu! Mourinho geleceği hakkında konuştu! 00:31
G.Saray'dan Icardi açıklaması! G.Saray'dan Icardi açıklaması! 00:31
Beşiktaş'tan gündem olacak paylaşım: Adaya veda eden isim... Beşiktaş'tan gündem olacak paylaşım: Adaya veda eden isim... 00:31
Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir 00:31
Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi! Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi! 00:31