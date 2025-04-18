CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler THY EuroLeague Real Madrid 93-71 Bayern Münih (MAÇ SONUCU- ÖZET)

Real Madrid 93-71 Bayern Münih (MAÇ SONUCU- ÖZET)

THY EuroLeague play-in son maçında Real Madrid, sahasında Bayern Münih'i 93-71 yenerek play-off'a kaldı ve Olympiakos ile eşleşti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 00:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid 93-71 Bayern Münih (MAÇ SONUCU- ÖZET)

İspanyol ekibi, play-off'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti.

İki Türk ekibinin de mücadele edeceği play-off eşleşmeleri şöyle:

Olympiakos-Real Madrid

Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol

Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes

Monaco-Barcelona

Salon: Movistar Arena

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa), Gytis Vilius (Litvanya)

Real Madrid: Campazzo 12, Deck 7, Abalde 13, Hezonja 19, Tavares 10, Gonzalez 3, Musa 16, Garuba 3, Ibaka 7, Llull, Feliz 3, Rathan-Mayes

Bayern Münih: Weiler-Babb 3, Lucic 7, Booker 10, Obst 12, Voigtmann 5, Giffey 5, Napier 19, Kharchenkov 4, Brankovic 4, Harris 2

1. Periyot: 33-17

Devre: 52-33

3. Periyot: 73-55

Kaynak: AA

Buruk: Rakibimizin maçlarına bakmadan...
Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu?
DİĞER
Süper Lig'e bedava transfer! Bu isimlere bonservis ödenmeyecek...
Başkan Erdoğan'dan 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde önemli açıklamalar
Immobile'den Adalı'ya yanıt!
G.Saray'dan yeni sezon bombası! Bu transfer Süper Lig'i sallar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu? Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu? 00:35
Son play-off bileti Real Madrid'in Son play-off bileti Real Madrid'in 00:23
Adana Demirspor-Trabzonspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor-Trabzonspor maçı saat kaçta? 23:08
Immobile'den Adalı'ya yanıt! Immobile'den Adalı'ya yanıt! 23:06
F.Bahçe'nin galibiyet serisi sürdü! F.Bahçe'nin galibiyet serisi sürdü! 22:55
Morais: Zor olacağını biliyorduk Morais: Zor olacağını biliyorduk 22:52
Daha Eski
Buruk: Rakibimizin maçlarına bakmadan... Buruk: Rakibimizin maçlarına bakmadan... 22:36
Davinson Sanchez: Erken gol atsaydık... Davinson Sanchez: Erken gol atsaydık... 22:30
G.Saray'da 40 yıl sonra ilk kez... G.Saray'da 40 yıl sonra ilk kez... 22:30
Muslera: Bir rekor daha... Muslera: Bir rekor daha... 22:25
Torreira'dan kafa golü yorumu! "Çok şaşırdım" Torreira'dan kafa golü yorumu! "Çok şaşırdım" 22:24
Lemina, Boupendza'yı andı! Lemina, Boupendza'yı andı! 22:17