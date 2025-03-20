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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Partizan'a konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Partizan'a konuk olacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 10:25
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Partizan'a konuk olacak

Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Ligde oynadığı son 3 müsabakayı kazanan lacivert-beyazlılar, 15 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Partizan ise averajla bir basamak yukarıda yer alıyor.

AVRUPA'DA 866. RANDEVU

Anadolu Efes, Partizan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 866. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 865 karşılaşmada 487 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 618. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 617 maçın 330'unu kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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