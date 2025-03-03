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Haberler THY EuroLeague Paris Basket 83-87 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - ÖZET

Paris Basket 83-87 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague 17. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Paris Basket'i 87-83 mağlup etti. Temsilcimiz, bu sezonki 18'inci galibiyetini aldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 00:41
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Paris Basket 83-87 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague'in 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Adidas Arena'da oynanan müsabakada kazanan taraf 87-83'lük skorla sarı lacivertliler oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 27. maçında 18. galibiyetini aldı ve lider Olympiakos'u takibini sürdürdü.

Fransız temsilcisi ise oynadığı 27 maçta 11. yenilgisini alarak 4. basamakta kendine yer buldu.

İki takım arasında daha önce Aralık 2024'te oynanması planlanan mücadele, ev sahibi ekibin oyuncularının yaşadığı salgın hastalık nedeniyle ertelenmişti.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

1. PERİYOT SONUCU: Paris Basket 26-16 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU: Paris Basket 45-37 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT SONUCU: Paris Basket 60-63 Fenerbahçe Beko

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