Anadolu Efes 98-73 Alba Berlin (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev organizasyonun 27. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Alba Berlin'i konuk etti.

Anadolu Efes bu mücadeleden 98-73'lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım organizasyonda 13. galibiyetini aldı. ALBA Berlin ise 23. yenilgisini yaşadı.

İki takımın da ağırlıklı olarak boyalı alandan skor ürettiği ilk periyodu Anadolu Efes 24-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştirerek ALBA Berlin'in kolay sayı bulmasına izin vermeyen Anadolu Efes, dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle 17. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 42-29. Kalan bölümde farkı koruyan lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 48-35 üstün gitti.

Üçüncü periyotta biraz toparlanan ALBA Berlin, 27. dakikada farkı 8 sayıya indirdi: 56-48. Nwora'nın kazandırdığı basketlerle farkı yeniden açan Anadolu Efes, son çeyreğe 68-55 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oyundan düşen Almanya temsilcisi karşısında 27 sayılık fark yakalayan lacivert-beyazlı takım, karşılaşmadan 98-73 galip ayrıldı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 24-21 Alba Berlin

2. Periyot sonucu: Anadolu Efes 48-35 Alba Berlin

3. Periyot sonucu: Anadolu Efes 68-55 Alba Berlin

4. Periyot sonucu: Anadolu Efes 98-73 Alba Berlin