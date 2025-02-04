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Haberler THY EuroLeague Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY EuroLeague

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Panathinaikos'a konuk oluyor. Temsilcimiz Yunanistan ekibi karşısında kazanarak 17. galibiyetini almak istiyor. Panathinaikos - Fenerbahçe Beko mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 22:13
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Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor.

25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos deplasmanına konuk oluyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında bu sezon çıktığı 23 müsabakada 16 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 7 maçtan da mağlup ayrıldı.

Panathinaikos ise 14 galibiyet, 10 yenilgi yaşadı.

Panathinaikos - F.Bahçe Beko mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: PANATHINAIKOS 0-0 FENERBAHÇE BEKO

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı 4 Şubat Salı günü saat 22.15'te başladı. S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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