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Haberler THY EuroLeague Partizan 90-81 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

Partizan 90-81 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 90-81'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 18:10 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 01:47
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Partizan 90-81 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 18. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 90-81'lik skorla mağlup ayrıldı.

Belgrad Arena'da oynanan maça iyi başlayan Partizan, ilk çeyreği 25-21 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Sırp ekibi, soyunma odasına 9 sayı farkla 47-38 önde girdi.

Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte yay gerisinden bulduğu isabetlerle bir ara farkı iki sayıya (54-52) indirmeyi başarsa da geri dönüşe izin vermeyen Partizan, üçüncü periyodu 65-57 üstün tamamladı.

Final periyodunun ortalarında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius iki teknik faul nedeniyle oyundan atılırken, mücadelenin başından sonuna kadar iyi oynayan Zeljko Obradovic'in öğrencileri maçı 90-81 kazandı.

Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 7. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları süren Scottie Wilbekin, Wade Baldwin, Arturs Zagars ve Dyshawn Pierre, maçta yer almadı.

PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Partizan 25-21 Fenerbahçe Beko

2. Periyot sonucu: Partizan 47-38 Fenerbahçe Beko

3. Periyot sonucu: Partizan 65-57 Fenerbahçe Beko

4. Periyot sonucu: Partizan 90-81 Fenerbahçe Beko

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

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