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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko 69-99 Monaco (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko 69-99 Monaco (MAÇ SONUCU ÖZET)

Turkish Airlines EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Monaco'ya karşı 99-69'luk skorla ağır bir mağlubiyet aldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 22:47 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 22:55
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Fenerbahçe Beko 69-99 Monaco (MAÇ SONUCU ÖZET)

Turkish Airlines EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Monaco'yu ağırladı. Maçta 69-99'luk skorla ağır bir mağlubiyet yaşayan temsilcimiz 10 galibiyette kaldı. Monaco ise bu sonuçla birlikte galibiyet sayısını 10'a yükseltti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki son 4 maçından 3. kez mağlup ayrılmış oldu. Monaco'da yıldız oyun kurucu Mike James 21 sayı 5 asist ile yıldızlaşırken, Nigel Hayes-Davis'in 28 sayı 6 ribaund'luk performansı farklı bir mağlubiyetin önüne geçmek için yeterli olmadı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Barcelona deplasmanına konuk olacak. Monaco ise evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.

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