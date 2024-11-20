Anadolu Efes Paris Basketbol'u konuk ediyor

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Lacivert-beyazlı ekip, ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayarak averajla 8. sırada yer aldı.
Konuk ekip ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 4. sırada bulunuyor.
AVRUPA'DA 847. RANDEVU
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 847. karşılaşmasını oynayacak.
Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.
Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de 599. müsabakasını yapacak.
Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 598 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.