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Haberler THY EuroLeague Monaco Sasa Obradovic'le yollarını ayırdı!

Monaco Sasa Obradovic'le yollarını ayırdı!

THY EuroLeague'de mücadele eden Monaco, başantrenör Sasa Obradovic'le yollarını ayırdı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 00:29
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Monaco Sasa Obradovic'le yollarını ayırdı!

THY EuroLeague'de mücadele eden ekiplerden Monaco, başantrenör Sasa Obradovic'le yollarını ayırdı.

A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Furkan Korkmaz'ın da formasını giydiği kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sırp hocayla karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sasa Obradovic'in isminin kulüp tarihine kazındığının vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm yaptıkları ve başarıları için kendisine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Geçici olarak Manuchar Markoishvili takımın başına geçmiştir. Her şey için teşekkürler koç Sasa!"

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