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Haberler THY EuroLeague

ALBA Berlin 70-86 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada 7. tur maçında temsilcimiz Anadolu Efes, ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz bu maçtan 86-70'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 23:50 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 00:23
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ALBA Berlin 70-86 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Almanya deplasmanında Alba Berlin'i 86-70 yendi.

Anadolu Efes ligde 4. galibiyetini alırken, Alba Berlin 6. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, pota altını etkili kullanarak ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Beaubois'yla üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan lacivert-beyazlılar, 14. dakikada farkı 14'e yükseltti: 23-37. Devre sonunda Oturu'yla üst üste basketler kaydeden Anadolu Efes, soyunma odasına 51-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da boyalı alanı iyi kullandı ve Anadolu Efes, son çeyreğe 16 sayılık farkı koruyarak girdi: 52-68. Son çeyreğe de iyi başlayan Anadolu Efes, 33. dakikada farkı 21'e kadar (54-75) çıkardı. Anadolu Efes, son bölümde rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve salondan 86-70'lik skorla galip ayrıldı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: ALBA Berlin 19-25 Anadolu Efes

2. Periyot sonucu: ALBA Berlin 35-51 Anadolu Efes

3. Periyot sonucu: ALBA Berlin 52-68 Anadolu Efes

4. Periyot sonucu: ALBA Berlin 70-86 Anadolu Efes

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