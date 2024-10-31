ALBA Berlin 70-86 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Almanya deplasmanında Alba Berlin'i 86-70 yendi.

Anadolu Efes ligde 4. galibiyetini alırken, Alba Berlin 6. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, pota altını etkili kullanarak ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Beaubois'yla üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan lacivert-beyazlılar, 14. dakikada farkı 14'e yükseltti: 23-37. Devre sonunda Oturu'yla üst üste basketler kaydeden Anadolu Efes, soyunma odasına 51-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da boyalı alanı iyi kullandı ve Anadolu Efes, son çeyreğe 16 sayılık farkı koruyarak girdi: 52-68. Son çeyreğe de iyi başlayan Anadolu Efes, 33. dakikada farkı 21'e kadar (54-75) çıkardı. Anadolu Efes, son bölümde rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve salondan 86-70'lik skorla galip ayrıldı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: ALBA Berlin 19-25 Anadolu Efes

2. Periyot sonucu: ALBA Berlin 35-51 Anadolu Efes

3. Periyot sonucu: ALBA Berlin 52-68 Anadolu Efes

4. Periyot sonucu: ALBA Berlin 70-86 Anadolu Efes