Fenerbahçe Beko 84-82 Maccabi Tel Aviv (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 84-82 yendi.
Fenerbahçe Beko ligde 4 . galibiyetini alırken, İsrail ekibi ise 4. kez yenildi.
Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da yapılması gereken maç, Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle Litvanya'nın Kaunas kentinde oynandı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Maccabi Playtika, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan İsrail ekibi, soyunma odasına 40-38 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte dış şutlarla etkili olan Maccabi Playtika, 27. dakikada farkı 11 sayıya (46-57) çıkardı. İsrail temsilcisi, final periyoduna 9 sayılık avantajla girdi: 58-67.
Son çeyrekte Nigel Hayes-Davis'in skorer oyunuyla maça ortak olan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in 3 sayılık basketiyle 36. dakikada öne geçti: 77-76. Son bölümde daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, rakibinin son topu iyi kullanamamasıyla sahadan 84-82 galip ayrıldı.
PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 18-21 Maccabi Tel Aviv
2. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 38-40 Maccabi Tel Aviv
3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 58-67 Maccabi Tel Aviv
4. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 84-82 Maccabi Tel Aviv