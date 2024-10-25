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Haberler THY EuroLeague

FENERBAHÇE BEKO PANATHONAIKOS MAÇI CANLI | F.Bahçe - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 14:20
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FENERBAHÇE BEKO PANATHONAIKOS MAÇI CANLI | F.Bahçe - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos maçı 25 Ekim Cuma günü saat 20.45'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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