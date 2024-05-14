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Mike James THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun MVP'si seçildi!

Monaco'nun ABD'li yıldız oyuncusu Mike James THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu seçildi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 15:11
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Mike James THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun MVP'si seçildi!

Fransa ekibi Monaco'nun ABD'li basketbolcusu Mike James, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre James, taraftar, medya, başantrenör ve takım kaptanları tarafından yapılan oylama sonucu 2023-2024 sezonunun MVP'si oldu.

Kariyerinde ilk kez bu ünvana layık görülen 33 yaşındaki James, normal sezonda maç başına 17,9 sayı, 4,1 ribaunt ve 5,1 asist üretti.

Normal sezonu 3. sırada tamamlayan ve play-off'larda Fenerbahçe Beko'ya elenen Monaco'nun skoreri James, maç başına 19,4 verimlilik puanıyla bu istatistikte ligin en iyi üçüncü ismi oldu.

Sezonun en iyi 5'ine de seçilen James, Kızılyıldız ile yapılan maçta eski Yunan basketbolcu Vassilis Spanoulis'i geçerek Avrupa Ligi tarihinin en skorer oyuncusu olmayı başardı.

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