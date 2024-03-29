Haberler THY EuroLeague Zaha’ya kamp yaradı

Zaha’ya kamp yaradı

Zaha’ya kamp yaradı

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 20:40 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 21:19
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Zaha’ya kamp yaradı

THY EuroLeague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin, Fernando Ülke Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geliyor.

EuroLeague'de oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan ve son karşılaşmada Olimpia Milano'ya kaybederek 4 maçlık galibiyet serisi son bulan sarı-lacivertliler, Alman temsilcisi karşısında kazanarak yeni galibiyet serisi başlatmayı planlıyor.

Son sırada yer alan Alba Berlin ise EuroLeague'deki son 8 maçını kaybetti.

Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR:

1.Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 34-18 Alba Berlin

2.Periyot Oynanıyor: Fenerbahçe Beko 46-26 Alba Berlin

Haberimiz güncellenmektedir.

FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı 29 Mart Cuma günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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