Zaha’ya kamp yaradı

THY EuroLeague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin, Fernando Ülke Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geliyor.
EuroLeague'de oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan ve son karşılaşmada Olimpia Milano'ya kaybederek 4 maçlık galibiyet serisi son bulan sarı-lacivertliler, Alman temsilcisi karşısında kazanarak yeni galibiyet serisi başlatmayı planlıyor.
Son sırada yer alan Alba Berlin ise EuroLeague'deki son 8 maçını kaybetti.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR:
1.Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 34-18 Alba Berlin
2.Periyot Oynanıyor: Fenerbahçe Beko 46-26 Alba Berlin
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FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı 29 Mart Cuma günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.