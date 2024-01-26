Anadolu Efes - Monaco canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 23. haftasında Anadolu Efes ile Monaco karşı karşıya geliyor.
EuroLeague'de oynadığı son 2 maçını kazanan temsilcimiz Anadolu Efes Fransız temsilcisi Monaco karşısında da galip gelerek serisini sürdürmek istiyor.
Monaco ise geride kalan son 5 maçın 3'ünü kaybetti.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR:
1.Periyot Oynanıyor: Anadolu Efes 11 - 12 Monaco
Haberimiz güncellenmektedir.
ANADOLU EFES - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Monaco maçı 26 Ocak Cuma günü saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.