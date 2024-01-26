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Anadolu Efes - Monaco canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 23. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Monaco'yu konuk ediyor. Son 2 maçını kazanan Erdem Can'ın öğrencileri, Fransız temsilcisi karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 20:30 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 20:42
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Anadolu Efes - Monaco canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 23. haftasında Anadolu Efes ile Monaco karşı karşıya geliyor.

EuroLeague'de oynadığı son 2 maçını kazanan temsilcimiz Anadolu Efes Fransız temsilcisi Monaco karşısında da galip gelerek serisini sürdürmek istiyor.

Monaco ise geride kalan son 5 maçın 3'ünü kaybetti.

Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR:

1.Periyot Oynanıyor: Anadolu Efes 11 - 12 Monaco

Haberimiz güncellenmektedir.

ANADOLU EFES - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Monaco maçı 26 Ocak Cuma günü saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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