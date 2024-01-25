Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko ile Virtus Bologna karşı karşıya geliyor.
EuroLeague'de oynadığı son 9 maçın 7'sini kazanan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi Virtus Bologna karşısında da galip gelerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Virtus Bologna ise geride kalan son 5 maçın 4'ünü kazandı.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR:
1.Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 21 - 25 Virtus Bologna
2.Periyot Oynanıyor: Fenerbahçe Beko 35 - 33 Virtus Bologna
Haberimiz güncellenmektedir.
F.BAHÇE BEKO - V. BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı 25 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.