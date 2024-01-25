Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna canlı izle | THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 23. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Virtus Bologna'yı konuk ediyor. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, İtalya temsilcisi karşısında galip gelerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 20:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 21:23
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Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko ile Virtus Bologna karşı karşıya geliyor.

EuroLeague'de oynadığı son 9 maçın 7'sini kazanan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi Virtus Bologna karşısında da galip gelerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Virtus Bologna ise geride kalan son 5 maçın 4'ünü kazandı.

Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR:

1.Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 21 - 25 Virtus Bologna

2.Periyot Oynanıyor: Fenerbahçe Beko 35 - 33 Virtus Bologna

Haberimiz güncellenmektedir.

F.BAHÇE BEKO - V. BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı 25 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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