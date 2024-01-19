Anadolu Efes BARÇAladı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde son oynadığı Bologna maçıyla kırdığı şanssızlığını Barcelona galibiyetiyle taçlandırdı. Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ikinci yarıdaki etkili performansıyla 98-74'lük skorla kazanıp gövde gösterisi yaptı.

ETKİLİ OYNADI

Maça iyi başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği 18-13 önde tamamladı. İkinci periyotta Barcelona daha etkili bir oyun ortaya koyup farkı 3 sayıya kadar düşüldü ve devreye 42-39'luk skorla gidildi. Üçüncü çeyreği 72-60 önde geçen Efes, son periyotta da etkili oynayıp maçı 98-74 kazandı ve bu sezonki 9. galibiyetini elde etti.