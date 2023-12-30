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THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Johannes Voigtmann oldu

THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP), EA7 Emporio Armani forması giyen Johannes Voigtmann seçildi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 16:00
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THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Johannes Voigtmann oldu

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta karşılaşmalarında 29 verimlilik puanına ulaşan Alman pivot, haftanın MVP'si seçildi.

İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz karşısında gösterdiği performansla Voigtmann, 232. maçında ilk kez haftanın MVP'si ödülünü aldı.

Voigtmann, EA7 Emporio Armani'nin İspanyol ekibini 76-67 yendiği maçta 19 sayı, 12 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

THY EuroLeague'in 17. haftasında, Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'ya 89-84 yenildiği maçta 28 sayı, 5 asist, 5 ribaunt ve 2 top çalmayla oynayan Shane Larkin ise 37 puanla haftanın en yüksek verimlilik puanına sahip oyuncusu oldu.

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