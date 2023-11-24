Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Partizan maçı CANLI | THY EuroLeague

Anadolu Efes - Partizan maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes evinde Partizan'ı konuk ediyor. Oynadığı son maçta Olimpia Milano'ya mağlup olan Erdem Can'ın öğrencileri taraftarı önünde rakibini mağlup etmek istiyor. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 20:25 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 21:00
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Anadolu Efes - Partizan maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes ile Partizan karşı karşıya geliyor.

Oynadığı son maçta Olimpia Milano'ya 92-76 mağlup olan Anadolu Efes, bugün parkeden galibiyetle ayırlmak istiyor.

Partizan ise oynadığı son maçta evinde ALBA Berlin'i 89-74 mağlup etti.

Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR:

İLK PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 22-22 Partizan

İKİNCİ PERİYOT OYNANIYOR: Anadolu Efes 34-29 Partizan

Haberimiz güncellenmektedir.

ANADOLU EFES - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Partizan maçı 24 Kasım Cuma günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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