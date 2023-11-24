Anadolu Efes - Partizan maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes ile Partizan karşı karşıya geliyor.
Oynadığı son maçta Olimpia Milano'ya 92-76 mağlup olan Anadolu Efes, bugün parkeden galibiyetle ayırlmak istiyor.
Partizan ise oynadığı son maçta evinde ALBA Berlin'i 89-74 mağlup etti.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR:
İLK PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 22-22 Partizan
İKİNCİ PERİYOT OYNANIYOR: Anadolu Efes 34-29 Partizan
Haberimiz güncellenmektedir.
ANADOLU EFES - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Partizan maçı 24 Kasım Cuma günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.