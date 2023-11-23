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Anadolu Efes THY EuroLeague'de evinde Partizan'ı ağırlayacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında 24 Kasım'da Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 10:15 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 10:18
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Anadolu Efes THY EuroLeague'de evinde Partizan'ı ağırlayacak

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk ediyor. EuroLeague'in 10. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla beraber ligin 13. sırasında bulunuyor. Konuk ekip Partizan 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla toplayarak ligde 11. sırasında yer aldı.

Anadolu Efes ve Partizan daha önce EuroLeague arenasında 14 kez karşı karşıya geldi. İki takım da 7'şer defa parkeden galip ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA 811. RANDEVU

Anadolu Efes, Partizan müsabakasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 811. sınavına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında şu ana kadar oynadığı 810 karşılaşmada 459 galibiyet alırken 351 defa yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 563. maçına çıkacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 302 galibiyet elde eden Anadolu Efes bu turnuvada 2 defa şampiyon olma sevinci yaşadı. Lacivert-beyazlılar 260 maçta rakiplerine mağlup oldu.

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