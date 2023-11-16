Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 9. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.
Grupta oynadığı son 2 maçında Partizan ile Kızılyıldız'a kaybeden temsilcimiz Fenerbahçe Beko, rakibini mağlup edip çıkışa geçmek istiyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, grupta 8 haftanın sonunda 5. sırada yer alıyor.
Maccabi Tel Aviv ise 9. haftaya 7. sırada giriyor.
MACCABI TEL AVIV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı 16 Kasım Perşembe günü saat 22:05'de başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
1. Periyot: Maccabi Tel Aviv 21-28 Fenerbahçe Beko
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