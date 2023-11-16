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Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 9. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'in konuğu oluyor. Grupta oynadığı son 2 maçını kaybeden Dimitris Itoudis'in öğrencileri, Maccabi deplasmanında kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Bu maçın canlı skor takibini haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 22:01 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 22:30
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Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 9. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.

Grupta oynadığı son 2 maçında Partizan ile Kızılyıldız'a kaybeden temsilcimiz Fenerbahçe Beko, rakibini mağlup edip çıkışa geçmek istiyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, grupta 8 haftanın sonunda 5. sırada yer alıyor.

Maccabi Tel Aviv ise 9. haftaya 7. sırada giriyor.

MACCABI TEL AVIV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı 16 Kasım Perşembe günü saat 22:05'de başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

1. Periyot: Maccabi Tel Aviv 21-28 Fenerbahçe Beko

Haberimiz Güncellenmektedir...

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