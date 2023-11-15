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Anadolu Efes THY Euroleague'de EA7 Emporio Armani Milan'ın konuğu

Son dakika spor haberleri...THY Euroleague'de temsilcimiz Anadolu Efes,16 Kasım Perşembe günü EA7 Emporio Armani Milan deplasmanına çıkacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 10:08 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 10:13
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Anadolu Efes THY Euroleague'de EA7 Emporio Armani Milan'ın konuğu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, 16 Kasım Perşembe günü İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.

Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, organizasyonda 4'er galibiyet ve yenilgi yaşadı. EA7 Emporio Armani Milan ise çıktığı maçların 2'sini kazandı, 6'sından mağlup ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA 810. RANDEVU

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 810. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 809 karşılaşmada 459 galibiyet ve 350 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 562. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 302 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 259 kez rakiplerine mağlup oldu.

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