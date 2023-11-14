Maccabi Tel Aviv - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan 8. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Maccabi Tel Aviv ile Olympiakos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABI TEL AVIV - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Tel Aviv - Olympiakos maçı 14 Kasım Salı günü saat 22:05'te S Sport Plus'dan canlı olarak yayınlanacak.