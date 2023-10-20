Panatninaikos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan 4. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Panatninaikos ile Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATNINAIKOS - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panatninaikos- Maccabi Tel Aviv 20 Ekim Cuma günü saat 21.15'te S Sport Plus, S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.