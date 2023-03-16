Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında İspanya ekibi temsilcisi Valencia'ya konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
VALENCİA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Valencia - Fenerbahçe Beko maçı 16 Mart Perşembe günü saat 22:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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