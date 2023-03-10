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Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv maçı CANLI

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 28. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 20:26 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 20:34
Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv maçı CANLI

THY EuroLeague'in 28. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor.

Lacivert-beyazlılar, 26 maçta 13 galibiyet ve 13 yenilgiyle 10. sırada bulunuyor.

Bu heyecan dolu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI

1. PERİYOT OYNANIYOR: Anadolu Efes 2-2 Maccabi Tel Aviv

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)


Fenerbahçe Beko'yu 78-74 yenen Maccabi Tel Aviv ise 27 maç sonunda 14 galibiyet, 13 yenilgiyle 8. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibine deplasmanda 80-72 yenilmişti.

ANADOLU EFES - MACCABI TEL AVIV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı 10 Mart Cuma günü TSİ saat 20.30'da başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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