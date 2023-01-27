Cazoo Baskonia - Anadolu Efes maçı CANLI SKOR (THY EuroLeague maçı canlı izle)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Cazoo Baskonia ile karşı karşıya geldi. Cazoo Baskonia - Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Cazoo Baskonia 0-0 Anadolu Efes

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:30'da başlayan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

10 GALİBİYET 10 MAĞLUBİYET

Temsilcimiz Anadolu Efes bu sezon THY EuroLeague'de 20 maça çıktı. Anadolu Efes bu karşılaşmalarda 10 galibiyet alırken 10 mağlubiyete de engel olamadı. Öte yandan Baskonia'nın ise 20 maçta 11 galibiyeti bulunuyor.