Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 17. hafta karşılaşmasında Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor. Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Zalgiris 21-15 F.Bahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU: Zalgiris 41-30 F.Bahçe Beko

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:00'de başlayan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

KANARYA 11. GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

Son 4 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, beşinci sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Zalgiris Kaunas ise 9. sırada bulunuyor.