Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 17. hafta karşılaşmasında Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor. Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: Zalgiris 21-15 F.Bahçe Beko
2. PERİYOT SONUCU: Zalgiris 41-30 F.Bahçe Beko
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 21:00'de başlayan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
KANARYA 11. GALİBİYETİNİN PEŞİNDE
Son 4 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, beşinci sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Zalgiris Kaunas ise 9. sırada bulunuyor.