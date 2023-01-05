Haberler THY EuroLeague Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 17. hafta karşılaşmasında Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor. Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 20:54 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 21:52
Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 17. hafta karşılaşmasında Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor. Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Zalgiris 21-15 F.Bahçe Beko
2. PERİYOT SONUCU: Zalgiris 41-30 F.Bahçe Beko

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:00'de başlayan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

KANARYA 11. GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

Son 4 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, beşinci sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Zalgiris Kaunas ise 9. sırada bulunuyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo yeni takımında hayatının şokunu yaşadı! Sürpriz gelişme sonrası Fenerbahçeliler heyecana kapıldı...
YSK'dan seçim malzeme hazırlıklarıyla ilgili açıklama: Erken seçim vurgusu
Gaziantep puanı son dakikada aldı!
King'den Buruk'a cevap! "Bahane değil"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?
Karadeniz derbisinde 9. randevu
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Son dakika 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan flaş Trabzonspor sözleri! Toroğlu'dan flaş Trabzonspor sözleri! 21:11
Zalgiris - F.Bahçe Beko | CANLI Zalgiris - F.Bahçe Beko | CANLI 20:54
Erdinç Sözer: 3 puanı bıraktık! Erdinç Sözer: 3 puanı bıraktık! 20:50
A. Demirspor - İstanbulspor | CANLI A. Demirspor - İstanbulspor | CANLI 19:58
Abdullah Avcı'dan Giresunspor maçı yorumu! Abdullah Avcı'dan Giresunspor maçı yorumu! 19:40
Gaziantep puanı son dakikada aldı! Gaziantep puanı son dakikada aldı! 19:01
Daha Eski
Chelsea, Badiashile'yi transfer etti Chelsea, Badiashile'yi transfer etti 18:19
Trabzonspor - Giresunspor | CANLI Trabzonspor - Giresunspor | CANLI 18:17
Trabzonspor - Giresunspor | İlk 11'ler belli oldu Trabzonspor - Giresunspor | İlk 11'ler belli oldu 18:10
Gaziantep FK - Başakşehir | CANLI Gaziantep FK - Başakşehir | CANLI 16:58
Lecce'li futbolcular Umtiti ve Banda'ya ırkçı saldırı! Lecce'li futbolcular Umtiti ve Banda'ya ırkçı saldırı! 16:50
Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 16:25