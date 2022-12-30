Haberler THY EuroLeague Virtus Bologna Fenerbahçe Beko: 92-88 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Virtus Bologna Fenerbahçe Beko: 92-88 (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'in 16. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi Virtus Bologna ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelede Fenerbahçe Beko rakibine 92-88'lik skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 00:35 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 00:41
Virtus Bologna Fenerbahçe Beko: 92-88 (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 16. hafta karşılaşmasında deplasmanda Virtus Bologna ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler mücadeleden 92-88 mağlup ayrıldı.

ZİRVE YOLUNDA YARA ALDI

Zirve yarışını devam ettiren Fenerbahçe Beko, geride kalan 16. maçın ardından 10 galibiyette kaldı. Sarı lacivertli temsilcimiz, Baskonia, Barcelona ve Monaco'nun ardında yarışına devam ediyor.

Öte yandan Virtus Bologna ise 16. maçında 6. galibiyetini aldı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT SONUCU: Virtus Bologna 23-25 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU: Virtus Bologna 46-46 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT SONUCU: Virtus Bologna 65-68 Fenerbahçe Beko

4. PERİYOT SONUCU: Virtus Bologna 92-88 Fenerbahçe Beko

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