Haberler THY EuroLeague Partizan Anadolu Efes maçı CANLI

Partizan Anadolu Efes maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Turnuvada 14. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Sırp ekibi Partizan ile kozlarını paylaşıyor. Partizan - Anadolu Efes maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 22:30 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 23:32
Partizan Anadolu Efes maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Turnuvada 14. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geliyor.

Bu keyifli mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

1.PERİYOT SONUCU: Partizan 14-10 Anadolu Efes

2.PERİYOT SONUCU Partizan 28-37 Anadolu Efes

3.PERİYOT DEVAM EDİYOR: Partizan 32-41 Anadolu Efes

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

PARTIZAN - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Partizan - Anadolu Efes maçı TSİ 22.30'da başladı. Mücadele S Sport 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

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