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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 14. hafta maçında Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 12:13
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, 14. hafta mücadelesinde Cuma günü İspanya'nın Cazoo Baskonia takımıyla karşı karşıya gelecek.

Ligde 13. hafta maçlarının ardından 10 galibiyet, 3 yenilgiyle zirvedeki yerini koruyan sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Baskonia'yı konuk edecek.

Son maçında deplasmanda Yunan ekip Olympiakos'a 94-67 yenilen Fenerbahçe Beko, seyircisi önünde çıkacağı maçta galibiyet arayacak.

Baskonia ise ligde 8 galibiyet, 5 yenilgiyle 6. sırada yer alıyor. İspanyol ekip son maçında dün İstanbul'da Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti.

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