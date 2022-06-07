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THY EuroLeague'de mücadele edecek 16 takım belli oldu!

THY EuroLeague'de 2022-23 sezonunda mücadele edecek ekiplerden 16’sı belli oldu. Kalan 2 takım özel davetiye (wild card) ile lige dahil edilecek.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 16:09
THY EuroLeague'de mücadele edecek 16 takım belli oldu!

THY EuroLeague'de 2022-23 sezonunda mücadele edecek ekiplerden 16'sı belli oldu.

A lisansına sahip olan Anadolu Efes, Olimpia Milano, Barcelona, Fenerbahçe Beko, Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Olympiakos, Panathinaikos, Real Madrid ve Zalgiris Kaunas gelecek sezon da devam edecek.

Bunun yanısıra dün gece oynanan final serisi 5. maçını kazanarak ABA'de bir kez daha şampiyonluğa ulaşan Kızılyıldız, tekrardan EuroLeague'de yer almaya hak kazandı.

Kalan 2 boş kontenjan için EuroLeague'in hangi takımlara özel davet yollayacağı ise belirsizliğini koruyor.

İşte EuroLeague'de Ter Dökecek 16 Takım:

Real Madrid

Barcelona

Baskonia

Anadolu Efes

Fenerbahce

Olympiacos

Panathinaikos

Zalgiris

Maccabi

ALBA

Bayern Munich

ASVEL

Monaco

Olimpia Milan

Virtus Bologna

Crvena Zvezda

Özel Davet

Özel Davet

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