THY EuroLeague'de mücadele edecek 16 takım belli oldu!

THY EuroLeague'de 2022-23 sezonunda mücadele edecek ekiplerden 16'sı belli oldu.
A lisansına sahip olan Anadolu Efes, Olimpia Milano, Barcelona, Fenerbahçe Beko, Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Olympiakos, Panathinaikos, Real Madrid ve Zalgiris Kaunas gelecek sezon da devam edecek.
Bunun yanısıra dün gece oynanan final serisi 5. maçını kazanarak ABA'de bir kez daha şampiyonluğa ulaşan Kızılyıldız, tekrardan EuroLeague'de yer almaya hak kazandı.
Kalan 2 boş kontenjan için EuroLeague'in hangi takımlara özel davet yollayacağı ise belirsizliğini koruyor.
İşte EuroLeague'de Ter Dökecek 16 Takım:
Real Madrid
Barcelona
Baskonia
Anadolu Efes
Fenerbahce
Panathinaikos
Zalgiris
Maccabi
ALBA
Bayern Munich
Monaco
Olimpia Milan
Virtus Bologna
Crvena Zvezda
Özel Davet
Özel Davet