Anadolu Efes - Bayern Münih | CANLI

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta erteleme maçında Bayern Münih takımını konuk ediyor.

Temsilcimiz ayrıca THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Almanya'nın ALBA Berlin ekibini 87-77 yenerek, play-off'a kalmayı garantiledi. Fenerbahçe Beko için aynı durum söz konusu olmazken, Anadolu Efes ise Bayern Münih'i yenerek yoluna devam etmek istiyor.

Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK YARI SONUCU: ANADOLU EFES 44-39 BAYERN MÜNİH

1. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 28-21 BAYERN MÜNİH

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma 20:30'da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.