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Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko: 60-71 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'nin 25. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi. Çift maç haftasında önce ASVEL'i deviren sarı lacivertliler, bu kez de zorlu deplasmanda Olimpia Milano karşısında da galibiyet almasını bildi. Sarı-lacivertliler sahadan 60-71 galibiyetle ayrıldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 00:22
Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko: 60-71 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Turkish Airlines EuroLeague'de çift maçlı haftanın açılışında Asvel karşısında kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko, zorlu İtalya deplasmanında bu kez de AX Armani Exchange Milano'nun konuğu oldu.

Zorlu maçtan 60-71 galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler, bu karşılaşmadan önce Euroleague'de çıktığı 20 maçta 10 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Temsilcimize boyun eğen Milano ise daha önce yaptığı 21 maçtan 15'ini kazandı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İtalyan ekibi, 68-43'lük skorla kazanmıştı.

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