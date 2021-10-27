Efes sahnede

THY Avrupa Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan son şampiyon Anadolu Efes, 6. hafta mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'a konuk olacak. Atina'da oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve beIN Haber'den yayınlanacak. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan lacivert-beyazlılar, bu sezona kötü bir başlangıç yaptı ve ilk 4 maçını kazanamadı. İlk galibiyetini ligin UNICS Kazan'ı 71-68 yenerek elde eden Anadolu Efes, ligde son sıralarda yer alıyor. Panathinaikos OPAP'ın ise 5 haftada 4 yenilgi ve 1 galibiyeti bulunuyor.