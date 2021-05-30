Barcelona - Anadolu Efes maçı CANLI izle

THY Euroleague'de final heyecanı yaşanıyor... Final maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona ile kozlarını paylaşıyor.

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3. PERİYOT OYNANIYOR: Barcelona 39-46 Anadolu Efes

İlk yarı sonucu: Barcelona 36-39 Anadolu Efes

1. PERİYOT SONUCU: Barcelona 22-15 Anadolu Efes

BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Anadolu Efes maçı saat 21:30'da başladı ve beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

HEDEF 25 YIL SONRA İKİNCİ AVRUPA KUPASI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.