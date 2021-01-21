Zenit - Anadolu Efes: 85-78 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz maçı 85-78 kaybetti.



Temsilcimiz devreyi 53-31 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda daha etkin performans gösterdi. Yine de bu oyun 22 sayılık farkın ardından galibiyete yetmedi.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 21. maçında 10. mağlubiyetini yaşadı. Ligde iki maçı eksik olan Zenit ise galibiyet sayısını 13'e yükseltti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı da Rus ekibi, 73-69'luk skorla kazanmıştı.

Salon: Sibur Arena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Olegs Latisevs (Letonya), Carlos Peruga (İspanya)

Zenit: Pangos 13, Hollins 13, Thomas 14, Ponitka 10, Gudaitis 11, Rivers, Fridzon, Baron 10, Pushkov 2, Zubkov 12

Anadolu Efes: Larkin 20, Singleton 10, Micic 23, Anderson, Dunston 10, Beaubois, Doğuş Balbay, Musa, Sertaç Şanlı 6, Moerman 5, Simon 4

1. Periyot: 28-15

Devre: 53-31

3. Periyot: 64-55