Haberler THY EuroLeague Panathinaikos - Anadolu Efes maçı sonucu: 77-80 ÖZET

- maçı sonucu: 77-80 ÖZET

Euroleague'in 8. haftasında temsilcimiz , ilk devresini geride kapattığı mücadele temsilcisi 'u 80-77'lik skorla mağlup etti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 21:59 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 00:37
Panathinaikos - Anadolu Efes maçı sonucu: 77-80 ÖZET

Basketbol Takımı, Avrupa Ligi 8. hafta maçında deplasmanda Yunan ekibi OPAP'ı 80-77 yendi.

Başkent Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 22-21 önde geçen Panathinaikos OPAP, soyunma odasına 40-36 üstün gitti.

Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic'in ev sahibi takımdan daha fazla skor ürettiği üçüncü periyotta öne geçen ve son çeyreğe 59-54 üstün giren lacivert-beyazlılar, son dakikaları çekişmeli geçen maçı 80-77 kazanmasını bildi.

33 sayıyla oynayan Micic, karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Yunan temsilcisinde ise Shelvin Mack 18 sayı kaydetti.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 7. maçında 4. galibiyetini elde etti. İki maçı eksik Panathinaikos OPAP, 4. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

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