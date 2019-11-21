AX Armani Exchange Milan - Anadolu Efes | CANLI
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 10. maçında AX Armani Exchange Milan ile karşı karşıya geliyor. Turnuvada oynadığı son 3 maçı kazanan temsilcimiz 7 galibiyetle 2. sırada bulunuyor. Bir diğer 7 galibiyetli ekip olan İtalyan temsilcisi ise sıralamanın 3. basamağında. 22.45'te başlayan karşılaşmayı fotomac.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 10. maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaşaıyor. Mediolanum Forum'da oynanan mücadele TSİ 22.45'te başladı.
Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nin ilk 9 haftasında 7 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.
Mücadelenin anlık skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz..
MAÇ BAŞLADI
İLK PERİYOT OYNANIYOR
AX Armani Exchange Milan 28- 26 Anadolu Efes
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AVRUPA'DA 668. MAÇ
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 668. maçına çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 667 müsabakada 371 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002'den bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 420. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 419 maçta 214 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.
- 21.11.2019
- Güncelleme: 21.11.2019 23:12
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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