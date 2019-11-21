AX Armani Exchange Milan - Anadolu Efes | CANLI

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 10. maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaşaıyor. Mediolanum Forum'da oynanan mücadele TSİ 22.45'te başladı.

Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nin ilk 9 haftasında 7 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.



Mücadelenin anlık skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz..



MAÇ BAŞLADI





İLK PERİYOT OYNANIYOR



AX Armani Exchange Milan 28- 26 Anadolu Efes



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AVRUPA'DA 668. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 668. maçına çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 667 müsabakada 371 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002'den bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 420. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 419 maçta 214 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.