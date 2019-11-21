AX Armani Exchange Milan - Anadolu Efes | CANLI - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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AX Armani Exchange Milan - Anadolu Efes | CANLI

, 'nin 10. maçında ile karşı karşıya geliyor. Turnuvada oynadığı son 3 maçı kazanan temsilcimiz 7 galibiyetle 2. sırada bulunuyor. Bir diğer 7 galibiyetli ekip olan İtalyan temsilcisi ise sıralamanın 3. basamağında. 22.45'te başlayan karşılaşmayı fotomac.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

, 'nin 10. maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi ile karşılaşaıyor. Mediolanum Forum'da oynanan mücadele TSİ 22.45'te başladı.

Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nin ilk 9 haftasında 7 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Mücadelenin anlık skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz..

MAÇ BAŞLADI


İLK PERİYOT OYNANIYOR

AX Armani Exchange Milan 28- 26 Anadolu Efes

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AVRUPA'DA 668. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 668. maçına çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 667 müsabakada 371 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002'den bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 420. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 419 maçta 214 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.

  1. 21.11.2019
  2. Güncelleme: 21.11.2019 23:12
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