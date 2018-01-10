EuroLeague'de 17.hafta heyecanı
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 17. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 17. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, yarın TSİ 22.45'te başlayacak maçta, İspanya ekibi Valencia'ya Fuente De San Luis Salonu'nda konuk olacak.
Anadolu Efes ise 12 Ocak Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da oynanacak mücadelede, Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımını ağırlayacak.
?PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
22.00 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Barcelona Lassa (İspanya)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Brose Bamberg (Almanya)
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya)
22.45 Valencia (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş
12 Ocak Cuma:
20.00 Khimki (Rusya) - Real Madrid (İspanya)
20.30 Anadolu Efes - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Unicaja Malaga (İspanya)
22.30 Baskonia (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:15
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Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Toplam 6
Yorum
Gslı Arda TURAN Türkiye ye gelerek hatta Belediye takımına gelerek büyük hata yaptın..Düşüncem şu tıpkı mehmet ekici gibi sakatlanacaksın Nokta.
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Quaresma'ya servet önerdiler
Toplam 8
Yorum
kartal kesinlikle satılmalı
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Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi
Toplam 2
Yorum
kartal 2 sene önce çekilmiş iki yıldızlı foto koyuyorsun ,, bilinçli yapıyorsun bunu fotomaç.. sen ve bağlı bulunduğun grup canınız cehenneme
EuroLeague'de 17.hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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