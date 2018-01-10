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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    EuroLeague'de 17.hafta heyecanı

    EuroLeague'de 17.hafta heyecanı

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 17. hafta maçlarıyla devam edecek.

    Türk temsilcileri ve 'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 17. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.Son şampiyon , yarın TSİ 22.45'te başlayacak maçta, İspanya ekibi 'ya Fuente De San Luis Salonu'nda konuk olacak.

    ise 12 Ocak Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da oynanacak mücadelede, Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımını ağırlayacak.

    ?PROGRAM
    THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

    Yarın:

    22.00 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Barcelona Lassa (İspanya)

    22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Brose Bamberg (Almanya)

    22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya)

    22.45 (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş

    12 Ocak Cuma:

    20.00 Khimki (Rusya) - (İspanya)

    20.30 Anadolu Efes - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

    21.00 Zalgiris (Litvanya) - (İspanya)

    22.30 Baskonia (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:15
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