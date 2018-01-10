EuroLeague'de 17.hafta heyecanı

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 17. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, yarın TSİ 22.45'te başlayacak maçta, İspanya ekibi Valencia'ya Fuente De San Luis Salonu'nda konuk olacak.

Anadolu Efes ise 12 Ocak Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da oynanacak mücadelede, Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımını ağırlayacak.



?PROGRAM

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.00 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Barcelona Lassa (İspanya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Brose Bamberg (Almanya)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya)

22.45 Valencia (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş

12 Ocak Cuma:

20.00 Khimki (Rusya) - Real Madrid (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Unicaja Malaga (İspanya)

22.30 Baskonia (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)