Fenerbahçe, deplasmanda kaybetti

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında İsrail deplasmanında Maccabi FOX'la karşı karşıya geldi.

Tel Aviv'de Menora Mivtachim Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Doğuş 82-73 kaybetti.

Sarı-lacivertlilerin bu sonuçla ligde 5'inci yenilgisini aldı. Temsilcimizin 9 da galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Doğuş, Maccabi FOX'a karşı oynadığı son üç maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu.



