 Fenerbahçe, deplasmanda kaybetti – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe, deplasmanda kaybetti

    Fenerbahçe, deplasmanda kaybetti

    Basketbol THY Avrupa Ligi 14 haftasında, Maccabi Fox Tel Aviv ile Fenerbahçe Doğuş, Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena’da karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 82-73 mağlup ayrıldı.

    Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında İsrail deplasmanında Maccabi FOX'la karşı karşıya geldi.

    Tel Aviv'de Menora Mivtachim Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Doğuş 82-73 kaybetti.

    Sarı-lacivertlilerin bu sonuçla ligde 5'inci yenilgisini aldı. Temsilcimizin 9 da galibiyeti bulunuyor.

    Fenerbahçe Doğuş, Maccabi FOX'a karşı oynadığı son üç maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:40
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