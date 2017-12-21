Fenerbahçe, deplasmanda kaybetti
Basketbol THY Avrupa Ligi 14 haftasında, Maccabi Fox Tel Aviv ile Fenerbahçe Doğuş, Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena’da karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 82-73 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında İsrail deplasmanında Maccabi FOX'la karşı karşıya geldi.
Tel Aviv'de Menora Mivtachim Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Doğuş 82-73 kaybetti.
Sarı-lacivertlilerin bu sonuçla ligde 5'inci yenilgisini aldı. Temsilcimizin 9 da galibiyeti bulunuyor.
Fenerbahçe Doğuş, Maccabi FOX'a karşı oynadığı son üç maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 08:40
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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