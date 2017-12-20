Fenerbahçe Doğuş, İsrail deplasmanında
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın İsrail deplasmanında Maccabi FOX'la karşı karşıya gelecek.
Tel Aviv'de Menora Mivtachim Arena'da oynanacak Maccabi FOX-Fenerbahçe Doğuş maçı TSİ 22.05'te başlayacak.
Avrupa Ligi'ndeki 13. maçında dün Sırp temsilcisi Kızılyıldız'ı 82-56 yenen sarı-lacivertlilerin 9 galibiyet, 4 yenilgisi bulunuyor. Fenerbahçe Doğuş, Avrupa'da oynadığı son 4 deplasman maçını da kazanarak dış sahada başarılı bir grafik ortaya koydu.
Yunanistan deplasmanında dün Panathinaikos Superfoods'a 89-76 kaybeden Maccabi FOX ise 13 maçta 7 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Fenerbahçe'yi 2010-2011 sezonunda lig şampiyonluğuna taşıyan başantrenör Neven Spahija'nın çalıştırdığı Maccabi FOX, Avrupa'daki son iki maçından da yenik ayrıldı.
Maccabi FOX'a karşı son iki maçını da kaybeden Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet elde etti.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:51
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Quaresma'nın kötü taklidi Neymar
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Neymar mı Quresma mı diye sorsalar, herkesin cevabı ne olur acaba. Ben Neymar der geçerim.
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 7
Yorum
gsgs fatih terimin hiçbir faydası olmaz bu takıma.bir de bir sürü para alır.bence gereksiz
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Fenerbahçe Doğuş 82-56 Kızılyıldız (Maç özeti)
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Sonra dedim ki iyi ki fenerbahçeliyim.
Fenerbahçe Doğuş, İsrail deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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