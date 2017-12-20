Euroleague’de 14. hafta programı
THY Euroleague’de 14. hafta heyecanı yarın oynanacak Kızılyıldız - Panathinaikos mücadelesi ile başlayacak.
THY Euroleague'in 14. haftasında oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:
21 Aralık Perşembe
21.00 Kızılyıldız - Panathinaikos
22.00 Brose Baskets Bamberg - Real Madrid
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe Doğuş
22.45 Valencia Basket - Zalgiris Kaunas
22 Aralık Cuma
20.00 CSKA Moskova - BC Khimky
20.30 Anadolu Efes - Olympiakos
22.30 Saski Baskonia - Barcelona Lassa
22.45 Unicaja Malaga - Olimpia Milano
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- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:20
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 10
Yorum
şems Ünal Aysal hangi yüzle aday oluyor. Aldığı 3. sınıf amatör topçulardan hala kurtulamadık. Sorumsuzluğundan Avrupa dan men edildik.
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Bucaspor'da 'TFF' kuyruğu
Toplam 1
Yorum
Roi Başkan, Kulüpte personel bile yok. Nerede ise yemek çıkmıyor. Sen kaptanın lafına güvenip gidecek kalacak ayrımı yapacaksın. Herkes görüyor
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 8
Yorum
1905 tesla Kendi adıma Ersun Hoca Gelsin.
Euroleague’de 14. hafta programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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