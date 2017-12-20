 Euroleague’de 14. hafta programı – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Euroleague’de 14. hafta programı

    Euroleague’de 14. hafta programı

    THY Euroleague’de 14. hafta heyecanı yarın oynanacak Kızılyıldız - Panathinaikos mücadelesi ile başlayacak.

    THY Euroleague'de 14. hafta heyecanı yarın ve 22 Aralık Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. 14. haftanın açılış mücadelesinde, Kızılyıldız, Panathinaikos'u konuk edecek. , İsrail'de Maccabi FOX Tel Aviv ile karşı karşıya gelecekken, ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak.

    THY Euroleague'in 14. haftasında oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:

    21 Aralık Perşembe
    21.00 Kızılyıldız - Panathinaikos
    22.00 Brose Baskets Bamberg - Real Madrid
    22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe Doğuş
    22.45 Valencia Basket - Zalgiris Kaunas

    22 Aralık Cuma
    20.00 CSKA Moskova - BC Khimky
    20.30 Anadolu Efes - Olympiakos
    22.30 Saski Baskonia - Barcelona Lassa
    22.45 Unicaja Malaga - Olimpia Milano
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    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:20
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