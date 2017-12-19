 Anadolu Efes, Khimki ile karşılaşacak – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    , Khimki ile karşılaşacak

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>, Khimki ile karşılaşacak

    Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında yarın deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibi ile karşılaşacak.

    Rusya'nın başkenti Moskova'daki Mytishchi Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'den yayınlanacak. Lacivert-beyazlı takım, hafta sonu görevden alınan Velimir Perasovic'in yerine başantrenörlüğü getirilen Ergin Ataman yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak.

    Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 9 mağlubiyeti olan averajla 15. sırada yer alıyor. Ligin geride kalan bölümündeki 7 maçını kazanan ve 5 kez de mağlubiyet yaşayan Khimki ise averajla 7. sırada bulunuyor.

    AVRUPA'DAKİ 604. RANDEVU
    , Rus ekibi karşısında Avrupa'daki 604. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 603 karşılaşmada 336 galibiyet ve 267 yenilgi yaşadı.

    2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 356. maçına çıkacak , bu kupada oynadığı 355 karşılaşmada 179 galibiyet alırken, 176 kez salondan mağlubiyetle ayrıldı. ile Khimki, Avrupa arenasında ilk kez karşı karşıya gelecek.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:05
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