Potada devler 13.kez parkeye çıkıyor!
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 13. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında, yarın ve 20 Aralık Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak. Ligde 8 galibiyeti bulunan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 20.45'te başlayacak maçta, Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'yi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.
Üç galibiyete sahip Anadolu Efes, çarşamba günü Rusya'nın Khimki takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Mytishchi Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.
PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Brose Bamberg (Almanya)
22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail)
22.45 Real Madrid (İspanya) - Valencia (İspanya)
20 Aralık Çarşamba:
20.00 Khimki (Rusya) - Anadolu Efes
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Baskonia (İspanya)
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya)
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:11
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Potada devler 13.kez parkeye çıkıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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