Potada devler 13.kez parkeye çıkıyor!

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında, yarın ve 20 Aralık Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak. Ligde 8 galibiyeti bulunan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 20.45'te başlayacak maçta, Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'yi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

Üç galibiyete sahip Anadolu Efes, çarşamba günü Rusya'nın Khimki takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Mytishchi Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

PROGRAM

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Doğuş - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Brose Bamberg (Almanya)

22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail)

22.45 Real Madrid (İspanya) - Valencia (İspanya)

20 Aralık Çarşamba:

20.00 Khimki (Rusya) - Anadolu Efes

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Baskonia (İspanya)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya)