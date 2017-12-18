 Potada devler 13.kez parkeye çıkıyor! – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Potada devler 13.kez parkeye çıkıyor!

    Potada devler 13.kez parkeye çıkıyor!

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu 'nde heyecan, 13. hafta maçlarıyla devam edecek.

    Türk temsilcileri ve 'un mücadele ettiği 'nin 13. haftasında, yarın ve 20 Aralık Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak. Ligde 8 galibiyeti bulunan son şampiyon , yarın saat 20.45'te başlayacak maçta, Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'yi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

    Üç galibiyete sahip , çarşamba günü Rusya'nın Khimki takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Mytishchi Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

    PROGRAM
    'nin 13. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

    Yarın:

    20.45 - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

    21.00 Zalgiris (Litvanya) - Brose Bamberg (Almanya)

    22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail)

    22.45 Real Madrid (İspanya) - Valencia (İspanya)

    20 Aralık Çarşamba:

    20.00 Khimki (Rusya) -

    22.00 Olympiakos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)

    22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Baskonia (İspanya)

    23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya)

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:11
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