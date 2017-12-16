 THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova liderliğini sürdürdü – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova liderliğini sürdürdü

    THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova liderliğini sürdürdü

    THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

    Sezonun formda ekiplerinden CSKA Moskova, sahasında İsrail'in Maccabi FOX takımını 101-86 mağlup ederek 10. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi.

    Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 90-89 mağlup olarak 4. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertliler, organizasyonda 4 maç sonra sahadan mağlup ayrılmasına rağmen averajla 3. sıradaki yerini korudu.

    Turnuvada bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Anadolu Efes, sahasında İspanyol ekibi Baskonia'ya 82-81 yenilerek 9. mağlubiyetini yaşadı ve averajla 15. sıraya geriledi.

    THY Avrupa Ligi'nde gelecek hafta takımlar ikişer maç yapacak. Organizasyonda 13. hafta maçları 19-20 Aralık'ta, 14. hafta karşılaşmaları ise 21-22 Aralık'ta yapılacak.

    SONUÇLAR
    Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris (Litvanya): 89-90

    Brose Bamberg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 67-65

    Unicaja Malaga (İspanya) - Khimki (Rusya): 93-84

    Real Madrid (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 87-75

    CSKA Moskova (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail): 101-86

    Anadolu Efes - Baskonia (İspanya): 81-82

    Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 80-72

    Valencia (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 82-86

    PUAN DURUMU

    G M AS YS Av P
    1- CSKA Moskova 10 2 1071 929 142 22
    2- Olympiakos 9 3 884 847 37 21
    3- Fenerbahçe Doğuş 8 4 939 863 76 20
    4- Panathinaikos Superfoods 8 4 944 926 18 20
    5- Maccabi FOX 7 5 960 962 -2 19
    6- Zalgiris 7 5 971 975 -4 19
    7- Khimki 7 5 941 965 -24 19
    8- Real Madrid 6 6 1006 953 53 18
    9- Baskonia 6 6 968 961 7 18
    10- Brose Bamberg 6 6 889 951 -62 18
    11- Kızılyıldız MTS 5 7 937 984 -47 17
    12- Barcelona Lassa 4 8 967 944 23 16
    13- Unicaja Malaga 4 8 885 961 -76 16
    14- Valencia 3 9 916 933 -17 15
    15- Anadolu Efes 3 9 949 1004 -55 15
    16- AX Armani Exchange Olimpia Milan 3 9 903 972 -69 15
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova liderliğini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN