THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova liderliğini sürdürdü
THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.
Sezonun formda ekiplerinden CSKA Moskova, sahasında İsrail'in Maccabi FOX takımını 101-86 mağlup ederek 10. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi.
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 90-89 mağlup olarak 4. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertliler, organizasyonda 4 maç sonra sahadan mağlup ayrılmasına rağmen averajla 3. sıradaki yerini korudu.
Turnuvada bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Anadolu Efes, sahasında İspanyol ekibi Baskonia'ya 82-81 yenilerek 9. mağlubiyetini yaşadı ve averajla 15. sıraya geriledi.
THY Avrupa Ligi'nde gelecek hafta takımlar ikişer maç yapacak. Organizasyonda 13. hafta maçları 19-20 Aralık'ta, 14. hafta karşılaşmaları ise 21-22 Aralık'ta yapılacak.
SONUÇLAR
Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris (Litvanya): 89-90
Brose Bamberg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 67-65
Unicaja Malaga (İspanya) - Khimki (Rusya): 93-84
Real Madrid (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 87-75
CSKA Moskova (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail): 101-86
Anadolu Efes - Baskonia (İspanya): 81-82
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 80-72
Valencia (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 82-86
PUAN DURUMU
|1- CSKA Moskova
|10
|2
|1071
|929
|142
|22
|2- Olympiakos
|9
|3
|884
|847
|37
|21
|3- Fenerbahçe Doğuş
|8
|4
|939
|863
|76
|20
|4- Panathinaikos Superfoods
|8
|4
|944
|926
|18
|20
|5- Maccabi FOX
|7
|5
|960
|962
|-2
|19
|6- Zalgiris
|7
|5
|971
|975
|-4
|19
|7- Khimki
|7
|5
|941
|965
|-24
|19
|8- Real Madrid
|6
|6
|1006
|953
|53
|18
|9- Baskonia
|6
|6
|968
|961
|7
|18
|10- Brose Bamberg
|6
|6
|889
|951
|-62
|18
|11- Kızılyıldız MTS
|5
|7
|937
|984
|-47
|17
|12- Barcelona Lassa
|4
|8
|967
|944
|23
|16
|13- Unicaja Malaga
|4
|8
|885
|961
|-76
|16
|14- Valencia
|3
|9
|916
|933
|-17
|15
|15- Anadolu Efes
|3
|9
|949
|1004
|-55
|15
|16- AX Armani Exchange Olimpia Milan
|3
|9
|903
|972
|-69
|15
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:09
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Seneye bu takım oyuncuları dağılır BJK düşüşe geçer.. Bu hep böyle olmuştur-böyle olacaktır. Bayerni geçerse şamp olabilir.o zaman konuşursu
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Adam haklı,2 senedir Avrupada birşeyler yapıyorsunuz.Daha yolun başındasınız.Bizde sizinle gurur duyuyoruz ama Fikret Başkan kendine oynuyor
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Emre Mor 'olmaz' dedi
Toplam 1
Yorum
fbcan zaten şımarmaya yatkın bir çocuk fenerbahçeye gelirse iyice şımartılır yurt dışında olgunlaşması çok daha iyi olur
THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova liderliğini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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