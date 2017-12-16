Haftanın MVP'si Poirier

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Anadolu Efes'i 82-81 yenen İspanyol ekibinde, 35 verimlilik puanı üreten 24 yaşındaki Poirier, 12'nci haftada en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.

Karşılaşmayı 16 sayı, 12 ribaunt, 3 asist, 5 blokla tamamlayan Poirier, iki sayılık atışlarda 10'da 7, serbest atışlarda ise 4'de 2 isabetle oynadı.

CSKA Moskova forması giyen Nando De Colo, sahalarında 101-86 kazandıkları Maccabi FOX maçında, 26 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performansıyla 33 verimlilik puanı üretti ve ikinci sırayı aldı.

Khimki'yi 93-84 yendikleri maçta 14 sayı, 12 ribaunt ve 2 asistle oynayan Unicaja Malaga oyuncusu James Augustine ile 86-82 kazandıkları Valencia mücadelesinde 26 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle 31 verimlilik puanına ulaşan Kızılyıldız MTS oyuncusu James Feldeine, üçüncü sırada yer aldı.