Haftanın MVP'si Poirier
THY Avrupa Ligi'nde Baskonia forması giyen Vincent Poirier, 12'nci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Anadolu Efes'i 82-81 yenen İspanyol ekibinde, 35 verimlilik puanı üreten 24 yaşındaki Poirier, 12'nci haftada en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.
Karşılaşmayı 16 sayı, 12 ribaunt, 3 asist, 5 blokla tamamlayan Poirier, iki sayılık atışlarda 10'da 7, serbest atışlarda ise 4'de 2 isabetle oynadı.
CSKA Moskova forması giyen Nando De Colo, sahalarında 101-86 kazandıkları Maccabi FOX maçında, 26 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performansıyla 33 verimlilik puanı üretti ve ikinci sırayı aldı.
Khimki'yi 93-84 yendikleri maçta 14 sayı, 12 ribaunt ve 2 asistle oynayan Unicaja Malaga oyuncusu James Augustine ile 86-82 kazandıkları Valencia mücadelesinde 26 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle 31 verimlilik puanına ulaşan Kızılyıldız MTS oyuncusu James Feldeine, üçüncü sırada yer aldı.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:37
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Sneijder sürprizi
Toplam 5
Yorum
sercan korkmaz hiç düşünmeden alınması lazım,GS'a yıllarca emek verdi.Teknik zeka ve teknik bir ayağa sahip olan bu futbolcuyu hemen alalım.
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Carole dönüyor, Cavanda gidiyor!
Toplam 2
Yorum
gssssssss sağ bek linnes sol bek carole den sol tarafta 3 gömlek ustun oynuyo lazım degıl kesınlıkle gelmesın gecen sezon sol taraf tem otoyolu gibydi
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Aysal'dan Adnan Polat'a cevap
Toplam 3
Yorum
o şu bu salla gitsin... esas: Aysal efendi menecerlere verdiğin ortalama % komisyonu bi zahmet anlat.
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