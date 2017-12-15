Efes sonunu getiremedi

İstanbul ekibi bu sonuçla 9. mağlubiyetini alırken, Baskonia ise 6. galibiyetini elde etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Ledo 10, Dragic 10, Adams 5, Dunston 14, Stimac 10, Brown 4, Birkan Batuk, McCollum 21, Simon 7, Motum

Baskonia: Granger 4, Janning 16, Timma 8, Shengelia 17, Poirier 16, Beaubois 9, Voigtmann 3, Jones 9, Huertas

1. Periyot: 19-24

Devre: 42-45

3. Periyot: 68-65