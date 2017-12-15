Efes sonunu getiremedi
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 12. hafta mücadelesinde konuk ettiği İspanyol temsilcisi Baskonia'ya 82-81 yenildi.
İstanbul ekibi bu sonuçla 9. mağlubiyetini alırken, Baskonia ise 6. galibiyetini elde etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)
Anadolu Efes: Ledo 10, Dragic 10, Adams 5, Dunston 14, Stimac 10, Brown 4, Birkan Batuk, McCollum 21, Simon 7, Motum
Baskonia: Granger 4, Janning 16, Timma 8, Shengelia 17, Poirier 16, Beaubois 9, Voigtmann 3, Jones 9, Huertas
1. Periyot: 19-24
Devre: 42-45
3. Periyot: 68-65
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:53
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