 Efes sonunu getiremedi – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Efes sonunu getiremedi

    Efes sonunu getiremedi

    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 12. hafta mücadelesinde konuk ettiği İspanyol temsilcisi Baskonia'ya 82-81 yenildi.

    İstanbul ekibi bu sonuçla 9. mağlubiyetini alırken, Baskonia ise 6. galibiyetini elde etti.

    Salon: Sinan Erdem
    Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)
    Anadolu Efes: Ledo 10, Dragic 10, Adams 5, Dunston 14, Stimac 10, Brown 4, Birkan Batuk, McCollum 21, Simon 7, Motum
    Baskonia: Granger 4, Janning 16, Timma 8, Shengelia 17, Poirier 16, Beaubois 9, Voigtmann 3, Jones 9, Huertas
    1. Periyot: 19-24
    Devre: 42-45
    3. Periyot: 68-65


    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:53
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