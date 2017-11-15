 Rakip Olympiakos – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Rakip Olympiakos

    Rakip Olympiakos
    THY Euroleague'de 7. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, Olympiakos'u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele 20.45'te başlayacak. Maçı beIN Sports 3 naklen yayınlayacak. Sarı-lacivertliler geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Yunan temsilcisi Olympiakos'un da Euroleague'de 4 galibiyeti bulunuyor.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:28
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